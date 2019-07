Fakultätsneubau in Wolfsburg beginnt erst 2020

Wolfsburg. In der Nähe des Ostfalia-Campus in Wolfsburg wird wieder gebaggert. Die Fakultät Gesundheitswesen wird aber erst 2020 gebaut.

Eine komplette Häuserzeile ist in den vergangenen Monaten in der Wolfsburger Poststraße verschwunden. Nach einer längeren Pause sind auf dem Gelände der Ostfalia-Hochschule jetzt wieder die Bagger im Einsatz. Der Auftakt zum Bau der neuen Fakultät Gesundheitswesen ist das aber noch nicht.

Die Unterlagen für den Fakultätsbau seien zurzeit auf dem Weg in den Haushaltsausschuss des Landtags, berichtet der Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig, Thomas Popp. Wie alle Baumaßnahmen des Landes müsse auch das Vorhaben in Wolfsburg zunächst von diesem Ausschuss genehmigt werden. Erst danach könnten die Ausschreibungen stattfinden und Aufträge vergeben werden. „Im Moment gehen wir davon aus, dass wir im Frühjahr mit unseren Bautätigkeiten beginnen“, so Popp.

Mit dem Neubau in der Poststraße wächst der Hochschulcampus am Robert-Koch-Platz, und die Fakultät Gesundheitswesen, die momentan noch in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Rothenfelder Straße untergebracht ist, bekommt angemessenere Räume. Den Architektenwettbewerb hatte das Büro Springmeier aus Braunschweig gewonnen. Es schlug einen viergeschossigen Neubau mit einem massiven Sockel und einer lichteren Fassade aus Fensterflächen und gelochten Aluminiumblenden vor. Das neue Gebäude soll genügend Platz für Büro- und Seminarräume, Übungslabore und einen Hörsaal bieten. Bei der Preisverleihung im September 2017 ging man von Baukosten von rund 16 Millionen Euro aus.

Anfang 2019, also vor dem Abriss der Häuserzeile, rechnete die Stadtverwaltung noch damit, dass der Baustart im April stattfinden würde. Doch ganz so schnell klappte es nicht. Im Frühjahr fand erst einmal der Rückbau einer Fernwärmeleitung statt. Jetzt ist die LSW wieder am Werk. „Aktuell wird das Grundstück überwiegend als Baustellenstellfläche genutzt, da noch Pflasterarbeiten durchgeführt werden“, berichtet Pressesprecherin Birgit Wiechert. Diese Arbeiten würden voraussichtlich Ende August abgeschlossen. Neben der Fakultät ist noch Raum für ein weiteres Gebäude – ein Studentenwohnheim zum Beispiel.