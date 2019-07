Nach Pedelec-Fund meldet sich Wolfsburger Besitzerin

Die Besitzerin des am Wochenende vermutlich bei einem versuchten Diebstahl sichergestellten Pedelec hat sich am Montag bei der Polizei gemeldet. Die 80 Jahre alte Wolfsburgerin hatte bereits am Samstag, 6. Juli, ihr Fahrrad als gestohlen gemeldet, nachdem sie es gegen 11 Uhr in der Porschestraße, in Höhe der City-Galerie abgestellt und lediglich mit dem Felgenschloss gesichert hatte. Nun wurden am vergangenen Wochenende durch einen Zeitungszusteller auf der Pestalozziallee zwei Personen beobachtet, die ein schwarzes Pedelec durch die Innenstadt von Wolfsburg trugen.

Als der Zeitungszusteller die beiden Personen ansprach ließen diese das Fahrrad stehen und ergriffen die Flucht. Ob es sich bei den beiden Personen um die ursprünglichen Diebe gehandelt hat, oder diese wiederum das Rad dem eigentlichen Dieb entwendet haben, ist derzeit unklar. Da bei der ursprünglichen Diebstahlanzeige durch die ältere Dame die falsche Fahrradrahmennummer angegeben wurde, war eine Zuordnung durch die Polizei erst einmal nicht möglich. Nun meldete sich die Geschädigte bei der Polizei. Anschließend brachte die Rentnerin den Fahrradschlüssel mit, konnte das Felgenschloss öffnen und ihr E-Bike wieder in Empfang nehmen.

Die Polizei weist in diesem Zusammen hang noch einmal darauf hin Fahrräder nicht nur mit der Hinterradsicherung abzuschließen. Bei dieser Sicherungsmethode können Langfinger das Rad davontragen. „Sichern Sie ihr Fahrrad, indem sie es das Fahrrad mit dem Rahmen möglichst an einen fest verbauten Gegenstand anschließen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. „Investieren Sie lieber ein paar Euro mehr in ein vernünftiges Fahrradschloss, etwa ein Faltschloss. Dieses kann platzsparend am Rad montiert werden.“