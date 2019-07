Wolfsburger fühlen sich laut Befragung rundum wohl

Die Wolfsburger fühlen sich im Großen und Ganzen pudelwohl. So könnte man die örtlichen Ergebnisse einer Studie zur Lebensqualität zusammenfassen, für die das Marktforschungsinstitut IFAK im vergangenen Jahr knapp 16.000 Menschen in 24 Städten befragt hat. Darunter auch 501 Wolfsburger, von denen 96 Prozent mit ihrem Leben und 93 Prozent mit ihrem Wohnort zufrieden sind.

In kaum einer der teilnehmenden Städte gefallen den Menschen die Fußgängerzonen, Märkte und Plätze so gut wie in Wolfsburg. 87 Prozent der Befragten gaben hier an, sie seien damit eher oder sehr zufrieden. Eine höhere Zufriedenheit gab es nur in Braunschweig und Karlsruhe – und in der Gruppe der Städte mit weniger als 150.000 Einwohnern überhaupt nicht. Auch die Wolfsburger Sportanlagen sind aus Sicht der Einwohner Spitze. 81 Prozent der Befragten äußerten sich eher oder sehr zufrieden. Mehr waren es nur in Freiburg. Die Kultureinrichtungen werden in Wolfsburg so gut bewertet wie im Durchschnitt der untersuchten Städte: 88 Prozent aller Befragten sind damit zufrieden. Im Vergleich zu den anderen sieben kleinen Städten schneidet das Kulturangebot in Wolfsburg sogar sehr gut ab: Zufriedener als in Wolfsburg äußerten sich nur die Menschen in Fürth.

Weniger ausgeprägt ist die Zufriedenheit mit den Wolfsburger Schulen. 66 Prozent der Befragten äußerten sich eher oder sehr zufrieden. Damit schnitt Wolfsburg zwar leicht überdurchschnittlich ab, landete in der Vergleichsgruppe der acht kleineren Städte aber nur auf Platz fünf. Schlechter als anderswo wird die Gesundheitsversorgung bewertet. Nur 71 Prozent der Befragten finden sie in Wolfsburg zufriedenstellend, während es im Durchschnitt aller teilnehmenden Städte 87 Prozent waren. Schlechter als in Wolfsburg bewerteten lediglich die Menschen in Zwickau die Gesundheitsversorgung in ihrer Stadt. „Der Unterschied in der Beurteilung zu den anderen Städten ist hier schon beachtlich“, schreibt das IFAK.

Mit anderen Faktoren sind die Wolfsburger sehr glücklich. In keiner anderen Stadt haben so wenig Menschen etwas am Lärm auszusetzen wie hier. Nur 16 Prozent der Wolfsburger sind mit dem Lärmpegel unzufrieden (Durchschnitt: 26 Prozent). Auch bei der Beurteilung der Luftqualität und Sauberkeit liegt Wolfsburg auf Platz eins.

Gute Luft ist eine Sache. Der Mensch möchte auch Geld verdienen und irgendwo wohnen. In Wolfsburg ist es nach Einschätzung der Befragten leichter, einen Job zu finden als eine Wohnung. 58 Prozent der Studienteilnehmer denken, dass es einfach ist, in Wolfsburg eine gute Arbeitsstelle zu finden. Der Aussage, es sei leicht, eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden, stimmten nur 14 Prozent zu. Probleme sehen diesbezüglich allerdings Bürger in vielen Städten. Selbst in drei anderen kleinen Städten, nämlich in Konstanz, Würzburg und Ingolstadt, erscheint die Lage auf dem Wohnungsmarkt noch mehr Menschen schwierig als den Wolfsburgern.

Recht genau hat das IFAK das Sicherheitsgefühl ausgelotet. In Wolfsburg fühlen sich 61 Prozent der Befragten nachts alleine in der Stadt sicher, 80 Prozent in ihrem Wohnviertel. Interessant ist, dass die Wolfsburger verhältnismäßig wenig Vertrauen in ihre Mitmenschen haben. 78 Prozent gaben an, man könne den Menschen in Wolfsburg im allgemeinen trauen. Weniger sind es lediglich in Frankfurt. Armut sehen in der VW-Stadt 38 Prozent der Befragten als Problem an (Durchschnitt: 52 Prozent). 68 Prozent der Wolfsburger sind der Ansicht, dass Ausländer in ihrer Stadt gut integriert sind. Das ist der zweithöchste Wert in allen Städten.

Und wie sieht es privat aus? 80 Prozent der Wolfsburger sind mit ihrer beruflichen Situation zufrieden. Klingt viel, doch in allen teilnehmenden Städten liegt der Anteil der Zufriedenen sogar bei 82 Prozent. Neun von zehn Wolfsburgern sind mit der finanziellen Situation ihres Haushaltes zufrieden. Elf Prozent hatten im letzten Jahr Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Ein Sieger-Krönchen darf sich laut der Befragung Oberbürgermeister Klaus Mohrs stellvertretend für die gesamte Stadtverwaltung aufsetzen. In keiner anderen Stadt sind so viele Befragte der Ansicht, dass ihnen im Rathaus schnell und unkompliziert geholfen wird und dass die Verwaltungsabläufe unkompliziert und leicht zu verstehen sind. Die Verwaltungsgebühren finden nur in Düsseldorf noch mehr Menschen angemessen als in Wolfsburg. Das kommunale Internetangebot dagegen wird in den meisten anderen Städten besser beurteilt, der Umgang mit den Finanzen schlechter.

Interessant ist schließlich ein Blick auf die Prioritäten. Wie in den meisten anderen Städten ist Wohnen in Wolfsburg das Top-Thema. 49 Prozent der Befragten nennen es als eines der drei wichtigsten Wolfsburger Themen (Durchschnitt: 44 Prozent, Kleine Städte: 41 Prozent). Auf Platz 2 folgt sowohl in Wolfsburg als auch andernorts das Thema Bildung und Ausbildung. Im Unterschied zu anderen Städten teilt es sich den zweiten Platz aber mit dem Gesundheitswesen, das im Durchschnitt nur auf Platz fünf landet.