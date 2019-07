VfL Wolfsburg wird Spitzenreiter beim 5G-Standard

Testfeld Volkswagen-Arena: Vodafone will den Zuschauern in Wolfsburg alle nur erdenklichen Fakten zu den Bundesligaspielen liefern.

Der gläserne Profifußballer wird Realität. Dank eines zweijährigen Modellprojektes der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit dem Telekommunikationsgiganten Vodafone können die Fans des Wolfsburger Bundesligisten VfL bei den Heimspielen der Grün-Weißen ab der neuen Saison als erste Spieler- und Spieldaten in Echtzeit auf ihre Smartphones herunterladen. Möglich macht das der neue G5-Mobilfunk-Standard. Die neuen Funkmasten werden gerade im Allerpark installiert.

VfL-Geschäftsführer Michael Meeske ist stolz darauf, dass das Premierenprojekt in Wolfsburg realisiert wird. „Wir freuen uns sehr, dass die Volkswagen-Arena nun als erster Bundesliga-Standort mit der 5G-Technologie ausgestattet wird. Der VfL steht für Innovation. Und als erster Club in diesem Leuchtturm-Projekt von DFL und Vodafone können wir uns gemeinsam als starke Innovationstreiber positionieren. Der technologische Fortschritt wird das Spieltags-Erlebnis der Zukunft für alle Fans noch spannender und interaktiver machen, indem zum Beispiel Spieldaten live verfügbar gemacht werden“, findet der Manager.

Vorbei sind die Zeiten, als die Fans in die Arenen pilgerten, um dort 90 Minuten konzentriert auf den Rasen zu schauen und allenfalls noch ein Bier mit den Kumpels zu trinken. Heutzutage wird mindestens ebenso oft auf das Smartphone geguckt. Und dank des ultraschnellen G5-Standards soll der Fußballfan dann jede Menge statistische Daten sowie Bilder in Sekundenschnelle herunterladen können.

„Für Fans wird nun beispielsweise einsehbar, wie schnell der Stürmer ist, der gerade zum Sprint auf das gegnerische Tor ansetzt“, verspricht Vodafone Deutschland auf der Unternehmens-Homepage. Und strittige Schiedsrichterentscheidungen werden die Experten auf den Rängen dann unmittelbar anhand von Bewegtbildern diskutieren.

Vodafone und andere Anbieter wittern ein Riesengeschäft. Bei Spitzenspielen in der Bundesliga rauschen im Stadion bis zu 500 Gigabyte Daten durch das Vodafone-Netz, heißt es bei Vodafone. Die Tendenz sei steigend: Allein im vergangenen Jahr sei dieser Wert um rund 50 Prozent angestiegen. Damit wachsen auch die Herausforderungen an die Mobilfunk-Netze. Denn die Bundesliga ist mit durchschnittlich fast 43.000 Fans pro Spiel ein kontinuierlicher Zuschauermagnet.

Kritik, dass die Kommerzialisierung des Fußballs nun noch weiter voranschreitet und das Geschehen auf dem Spielfeld noch mehr zur Nebensache werden könnte, will Vodafone nicht gelten lassen.

Vodafones Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter formuliert das in einer Pressemitteilung so: „Wir bringen für Fußballfans zwei Welten zusammen: Die Emotionen aus dem Stadion und die Informationen aus der digitalen Welt. Unsere Partnerschaft mit der DFL ist der Anpfiff für 5G in der Bundesliga. Fußball lebt von Emotionen. Auch Daten und Analysen werden für viele Fans immer wichtiger. Die gab es bislang oft erst nach dem Spiel am heimischen TV. Mit der neuen Mobilfunk-Technologie bringen wir Echtzeit-Informationen zu Statistik-Liebhabern auf der Tribüne und erhöhen die Netzkapazitäten für die Fans im Stadion.“ Was gab den Ausschlag für Wolfsburg und den VfL? Das Handelsblatt mutmaßt: „Am Stammsitz von Volkswagen existieren bereits ein hochmodernes Netz der derzeit vorherrschenden vierten Generation sowie die dahinterstehenden Rechnerkapazitäten.“ In Sachen G5 ist der VfL damit ganz sicher Tabellenführer der Bundesliga.