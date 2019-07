Weinfest mit leichten Sommerweinen und Sonnenschirmen

Fallersleben. Am Donnerstag beginnt das 15. Fallersleber Weinfest. Vor der offiziellen Eröffnung treten die Volkstänzer auf.

Es ist nicht das erste Weinfest, das mit Temperaturen von mehr als 30 Grad aufwartet. Doch ausgerechnet zum Auftakt am Donnerstag wird Rekord-Hitze vorhergesagt – in Wolfsburg soll’s immerhin 35 Grad geben. Doch Veranstalter und Winzer sind gewappnet.

„Die Hitze – das ist für uns nichts Neues. Da stellt man sich drauf ein“, versichert Bärbel Weist von der PUG Fallersleben/Sülfeld, die das dreitägige Weinfest bereits zum 15. Mal veranstaltet. Sie rechnet damit, dass bei den extremen Temperaturen vermutlich tagsüber nicht so viel los sein wird, „aber das Weinfest findet sicher trotzdem sein Publikum“. Sie weist auch darauf hin, dass ohnehin fast der ganze Schlosshof überdacht sei: mit den Vordächern der Weinstände und mit vielen Sonnenschirmen. „Denn in der prallen Hitze will sicher keiner sitzen.“

Als Ortsbürgermeisterin wird Bärbel Weist das Fest um 18 Uhr offiziell eröffnen. Sie berichtet, dass ihr Team am PUG-Stand ausreichend alkoholfreie Kaltgetränke bereithalten wird, „und alle drei Winzer haben auch leichte Sommerweine im Angebot, zum Beispiel Weißen oder Rosé“. Außerdem stellt sie die Vorzüge der 2018er-Jahrgänge heraus: „Der vorige Sommer war der sonnenreichste seit langem, der hat für sehr gute Weine gesorgt.“

Wie schon seit dem ersten Weinfest schenken wie berichtet wieder die drei Stamm-Winzer aus Rheinhessen ihre Erzeugnisse aus: Helmut Busch aus Volxheim, Eric Dorst aus Wörrstadt und Willi Knell aus Albig. Ihre Stände öffnen von Donnerstag bis Samstag jeweils von 12 bis 23 Uhr. Außerdem gibt es am PUG-Stand alkoholfreie Getränke sowie Stände mit deftigen Speisen. cc