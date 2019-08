Blaualgen im kleinen Schillerteich in Wolfsburg – Gefahr!

Nach dem Neuen Teich in der Nordstadt wurden nun auch im kleinen Schillerteich in Wolfsburg bei entsprechenden Kontrollen Blaualgen entdeckt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. In beiden Fällen handelt es sich um keine Badegewässer, betont die Stadt Wolfsburg. Dennoch rät das hiesige Veterinäramt, dass insbesondere Hundebesitzer ihre Vierbeiner von den befallenen Teichen fernhalten sollten. Weitere Absperrungen werde es nicht geben.

Die Blaualgen hätten sich auf dem Neuen Teich und auf dem kleinen Schillerteich aufgrund der hohen Temperaturen und der nur geringen Regenfälle der vergangenen Wochen vermehrt, heißt es in der Mitteilung. Wegen der voraussichtlich weiter anhaltenden warmen Wetterlage sei eine weitere Blaualgenbildung möglich. Die Teiche würden regelmäßig kontrolliert. Die Bürger sollten dennoch aufmerksam sein.

Die Stadt unterstreicht in diesem Zusammenhang erneut, dass im Stadtgebiet nur der Allersee als

Badegewässer ausgewiesen ist und die Wasserqualität entsprechend überwacht wird. Im Allersee gebe es keine Beeinträchtigungen durch Blaualgen.

Woran erkennt man Blaualgen? Wie soll man sich verhalten?

Algenentwicklungen sind an einer starken grünlichen, gelblichen oder auch rötlichen Trübung zu erkennen, zeitweilig auch an Schlieren an der Wasseroberfläche und am Ufersaum. In der Absterbephase der

Algen können auch türkisfarbene Verfärbungen auftreten, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Sichttiefe ist verringert. Manche Blaualgen sammeln sich bevorzugt an der Wasseroberfläche und werden durch den Wind in Ufernähe getrieben, wodurch teppichartige Beläge der Wasseroberfläche und des Ufersaumes gebildet werden können. red