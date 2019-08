Roller-Eigentümer in Wolfsburg gesucht – im Wald gefunden

Am Samstag um 7 Uhr morgens meldete ein Spaziergänger am Waldrand des Kurt-Schumacher-Rings, Höhe Robert-Schuman-Straße, in Detmerode, einen abgestellten Roller (50 ccm). Dieser stand herrenlos mitten auf dem Waldweg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein fehlendes Kennzeichen erschwert die Eigentümerermittlung. Aufgrund dessen bitten die Polizei und die Stadt Wolfsburg um Hinweise. Wer hat den Roller dort abgestellt? Wurden verdächtige Personen vor Ort gesehen? Wer ist Eigentümer?

Beschreibung: 50 ccm Kleinkraftrad in schwarz/weiß, Marke „Rex“, leichte Beschädigungen an der Front, fahrbereit, Baujahr circa 2015. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 (Polizei Wolfsburg) oder (05361) 280 (Stadt Wolfsburg, Fundbüro) melden. red