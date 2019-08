Flohmarkt-Fans in Wolfsburg auf der Suche nach Schnäppchen

Es war eine kurze, optische Impression von Besuchern, die am Sonntag mit Waren in den Händen den Allerpark verließen. Der große Flohmarkt hatte, neben Secondhand-Artikeln, Tand und Trödel auch eine fruchtige Seite. Wassermelonen, oft eine in der rechten und eine in der linken Hand getragen, oder gar Kisten, gefüllt mit extragroßen Erdbeeren, wurden zu den Autos transportiert. Auf dem sandigen Festplatz florierte das Feilschen, der...