Gewaltverbrechen in Vorsfelde: Eine Person kommt ums Leben

Laut Polizeiangaben hat sich am späten Dienstagabend ein Gewaltverbrechen im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ereignet. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Zwei Personen wurden in der Meinstraße stark blutend und schwerverletzt aufgefunden. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Laut einem Polizeisprecher ist eine Person an seinen Verletzungen gestorben. ts





Wir aktualisieren diesen Artikel.