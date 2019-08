Unbekannter bedroht Fahrradfahrer in Wolfsburg mit Messer

Am Donnerstagabend wurde auf einem Waldweg nahe der Breslauer Straße unweit des Schützenhauses ein 32-jähriger Wolfsburg von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Den Ermittlungen nach war der Wolfsburger um 20.40 Uhr auf dem Waldweg aus Richtung der Eichelkampschule zur Breslauer Straße unterwegs, als an einer Sitzbank plötzlich der schwarz gekleidete Unbekannte aus dem Gebüsch trat und sich auf den Weg stellte. Das mitgeführte Messer habe der Täter dabei drohend in die Luft gehoben, ohne etwas zu sagen.

Der 32-Jährige berichtete später den Polizisten, er sei reaktionsschnell ausgewichen, habe seine Fahrt in Richtung Breslauer Straße beschleunigt und von einem nahen Restaurant aus die Polizei verständigt. Eine sofortige Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg.

Der gesuchte Täter sei circa 1,75 Meter groß und von kräftiger, sportlicher Statur sowie komplett in schwarz gekleidet gewesen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiwache unter (05361) 46460 entgegen. red