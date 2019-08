Wolfsburg. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr abends und 8 Uhr morgens in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Laagberg.

Einbrecher kommt in Wolfsburg durch offenes Fenster

In der Nacht zum Donnerstag nutzte im Stadtteil Laagberg ein unbekannter Täter ein offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus für seine Zwecke aus. Der Einbrecher erklomm laut Mitteilung der Polizei die Brüstung im Schlesierweg, stieg unbemerkt ein und erbeutete rund 200 Euro Bargeld. Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red