Schießerei in Vorsfelde – Polizisten suchen den Tatort ab

Tag 6 nach der blutigen Schießerei in Vorsfelde: Weiterhin sind sind die Ermittler mit ihrer Arbeit am Tatort nicht fertig. Am Montagvormittag waren elf Beamte mit Spürhunden im Einsatz in der Meinstraße. Rund um das Grundstück Hausnummer 59, wo sich die Tat wohl abgespielt hat, wurde jeder Stein...