2,58 Promille – Polizei stoppt Radfahrer in Wolfsburg

Wolfsburg. Einem Zeugen war der 45-Jährige aufgefallen, als er Schlangenlinien fuhr. Die Beamten erwischten ihn am Montagabend in der Kleiststraße.

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am späten Montagabend einen mit

2,58 Promille stark alkoholisierten 45 Jahre alten Fahrradfahrer in der Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Der Zeuge hatte laut Mitteilung berichtet, dass der Radler aus Wolfsburg in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Nach dem Hinweis entdeckten Beamte den 45-Jährigen, als er mit seinem Bike gerade von der Kantallee auf die Kleiststraße einbog. Schon nach dem Anhalten zeigte sich, dass der Wolfsburger augenscheinlich starke Probleme hatte, beim Stehen das Gleichgewicht zu halten. Der 45-Jährige machte immer wieder einige Ausfallschritte. Ein Alkoholtest ergab schließlich die deutliche Beeinflussung des Zweiradfahrers. Da der 45-Jährige im weiteren Verlauf kaum in der Lage war, seinen Weg fortzusetzen, wurde er aus Gefahren abwehrenden Gründen zum Schutz seiner eigenen Person ins Gewahrsam genommen. In einer Polizeizelle schlief der Wolfsburger seinen Rausch aus und wurde am Morgen wieder entlassen.