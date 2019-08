Preise für „schwalbenfreundliche Häuser“ in Wolfsburg

Der Nabu Wolfsburg und der Heimatverein haben auf dem Hof von Landwirt Thorsten Lucks in Waldhof Urkunden und Plaketten für das „schwalbenfreundliche Haus“ an Schwalbenherbergen in und um Wolfsburg verliehen. Darunter waren sowohl landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbetreibende wie auch Privathäuser in älteren und neuen Wohngebieten. Die Naturschützer waren laut Mitteilung erfreut über die recht hohe Zahl an Meldungen von langjährigen Brutplätzen, aber auch über „Ansiedlungshilfe“ an neuen Standorten. „Wir haben Lehmpfützen platziert, Kunstnester angebracht, Kotbrettchen repariert und installiert und Einflugöffnungen optimiert“, erläuterte Gerd Gutschank (Nabu) seine Aktivitäten. Bei der Erfassung hatten Alfred Riebe und Rita Deiders (Heimatverein) zahlreiche Unterstützer, die Nester oder geeignete Standorten ausfindig machten oder Kontakte herstellten. Ob in Vorsfelde, Velstove, Barnstorf oder auch Rümmer, überall gab es interessante Gespräche, kuriose Nestarchitektur wie etwa ein „Hochhaus“ und zufriedene ausgeglichene Menschen. Allen gemeinsam ist die Freude an den flinken Flitzern und die Fürsorge, die sie ihren Schützlingen zuteil werden lassen. „Zum Abschluss des Schwalbensommers würdigen wir das Engagement für die Vögel und drücken unseren Dank aus. Die Plakette am Haus soll aber auch Motivation sein und Ansporn für andere, selber ein Refugium für die Sommerboten und Glücksboten zu schaffen“, so Michael Kühn, Nabu-Vorsitzender. Leider sei manchen Nachbarn der makellose Autolack wichtiger als intakte Natur, darum sei Information und Beratung ein Schwerpunkt der Arbeit, die im nächsten Jahr weitergeführt wird.

