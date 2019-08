Wolfsburg. Die Unfallflucht ereignet sich an der Kreuzung Frauenteichstraße, Berliner Ring zur Friedrich-Ebert-Straße. Der Sechsjährige verletzt sich am Kopf.

Unbekannter Autofahrer fährt in Wolfsburg Kind an und dann weg

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten dreisten Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Frauenteichstraße, Berliner Ring zur Friedrich-Ebert-Straße mit einem sechsjährigen Jungen zusammenstieß, der mit seinem Fahrrad in Begleitung seines Onkels die Straßenseite wechselte. Durch den Aufprall wurde der Sechsjährige umgeworfen und schlug mit dem Kopf auf. Der Junge trug einen Fahrradhelm, schreibt die Polizei.

Der Unfall ereignete sich um 16.15 Uhr, so dass die Ermittler auf Zeugen im nachmittäglichen Berufsverkehr setzen. Der unbekannte Fahrer des gesuchten silberlackierten Audi-Cabriolet habe zunächst angehalten. Hierbei habe der Fahrer gebeten, auf das Hinzuziehen der Polizei zu verzichten. Als dies der 28-jährige Onkel ablehnte, setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzungen des Kindes zu kümmern.

Der Fahrzeugführer sei etwa Mitte 40 bis Anfang 50, habe graue kurze Haare und einen grauen Drei-Tage-Bart. Der Gesuchte habe eine Sonnenbrille im Haar gehabt und trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Hinweise: (05361) 46460.