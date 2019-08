Wolfsburger E-Scooter-Fahrer fährt alkoholisiert und stürzt

Bei einem Unfall am Donnerstagabend am Stralsunder Ring Ecke Dresdener Ring in Westhagen ist ein 63 Jahre alter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der Wolfsburger alkoholisiert war und außerdem ohne Versicherungsschutz seinen Elektroroller steuerte.

Die Unfallaufnahme ergab laut Angaben der Polizei, dass um 21.30 Uhr ein 20 Jahre alter Golf-Plus-Fahrer in den Dresdener Ring einbiegen wollte und im letzten Moment den 63-Jährigen sah, der mit einem E-Scooter die Fahrbahnseite wechselte. Obwohl der Wolfsburger mit seinem Golf ausweichen und bremsen konnte und es nicht zu einem Zusammenstoß kam, stürzte der 63-Jährige. Rettungssanitäter behandelten später die leichten Verletzungen nach dem Sturz.

Da ein Alkoholtest des 63-Jährigen 1,63 Promille ergab, wurde auch eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem hatte der Wolfsburger seinen E-Scooter nicht vorschriftsmäßig versichert, daher muss sich der 63-Jährige zusätzlich wegen eines Verstoßes nach Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass alle Elektroroller, die schneller sind als 6 Kilometer pro Stunde, für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zwingend eine Pflichtversicherung benötigen.