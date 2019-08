41-jähriger Autofahrer lenkt in Wolfsburg Wagen in Graben

Ein 41 Jahre alter BMW-Mini-Fahrer aus der Samtgemeinde Meinersen hat am Samstagabend auf der Steinbeker Straße in Nordsteimke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 41-Jährige lenkte laut Polizei seinen Mini in den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach seines PKW liegen. Er selber erlitt nur leichte Verletzungen, während sein Mini völlig beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von 17.000 Euro. Aufgrund der Unfallspuren ergab sich die Vermutung, dass der 41-Jährige im Bereich der Unfallstelle deutlich zu schnell war, so ein Beamter.