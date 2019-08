40 Radler sind rund um Fallersleben unterwegs

Eine Idee von Jan Christoph Albrecht, Kirchenvorsteher der St. Petri Kirchengemeinde in Mörse, im Frühjahr hat die kürzlich stattgefundene Veranstaltung „Radeln in der Region“ geboren. Lange dauerte es nicht, da waren die Kirchenvorstände aus Fallersleben, Ehmen, Sülfeld/Wettmershagen und Mörse von der Aktion überzeugt, und ein Team aus den Gemeinden begann mit der Vorbereitung.

In einer gut gefüllten Mörser Kirche wurde mit einem gemeinsamen Gottesdienst unter Beteiligung von Mitgliedern aller Gemeinden der Tag begonnen. Schon der Inhalt der Predigt von Pastor Tilmann Heidrich der unter der Überschrift „Aufbruch“ stand, war Einstimmung auf die kommenden Stunden und vielleicht sogar Anstoß zu weiteren Überlegungen und Perspektiven der regionalen Zusammenarbeit in der kommenden Zeit. Nach dem Gottesdienst und einer kurzen Erfrischung ging es mit rund 40 Teilnehmern los Richtung Ehmen. Wer nicht die große Tour von zwölf Kilometern fahren wollte, hatte die Möglichkeit, eine kleine Strecke von sechs Kilometern zu fahren. In Ehmen angekommen, gab es für die Teilnehmer eine Führung durch die Taufkapelle mit Kolumbarium und Informationen über dessen Entstehungsgeschichte. Gut gestärkt ging es weiter in Richtung Wettmershagen. Hier wurden die Teilnehmer von Jürgen Schmidt in die historischen Hintergründe der vor über 700 Jahren erbauten Patronatskirche eingeweiht. Nach Genuss von Kaffee und Kuchen ging es über Edesbüttel am Kanal entlang weiter in Richtung Sülfeld. Als Überraschung für die Radfahrer warteten Freikarten für ein Orgelkonzert der Pariser Organistin Anna Homenya, das im Rahmen des Fallersleber Orgelsommers in stattfand und als Abschluss der Tour gelten sollte.