Wolfsburg wirbt in Magdeburg und Halle um Ärzte

43 Prozent der praktizierenden Hausärzte in Wolfsburg sind älter als 59 Jahre. Das bedeutet: Der Stadt droht in den nächsten Jahren eine Ruhestands-Welle. Um dem Mediziner-Mangel entgegenzuwirken, wirbt sie aktiv für ihr Förderprogramm für Ärzte. Vom 16. bis 29. Juli gab es eine Werbeaktion in Sachsen-Anhalt. In den beiden Universitätsstädten Magdeburg und Halle hingen an belebten Plätzen in großer Zahl Plakate mit der Aufschrift:...