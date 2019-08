Congress-Park hat neuen Imagefilm und neue Homepage

Seit Jahresbeginn hat sich im Congress-Park einiges getan. Nicht nur das Innere des Hauses wurde überarbeitet, sondern auch das Corporate Design bekam eine Auffrischung. Gemeinsam mit der Kommunikationsagentur DD Konzept wurde ein neues Design entwickelt, schreibt der Congress-Park in einer Mitteilung. Doch abgesehen vom visuellen Auftritt in Plakaten, Flyern und Co. gibt es weitere Veränderungen in der öffentlichen Darstellung, die mit Hilfe unterschiedlicher Partner umgesetzt wurden: In Zusammenarbeit mit der Agentur wurde die Imagebroschüre neu aufgelegt und die Homepage des Congress-Parks überarbeitet, es wurden Panorama-Aufnahmen der Säle durch pano.city angefertigt, die Filmburg erstellte einen Imagefilm, und Die Futuristen lieferten mit ihrer App „easy R“ den digitalen Mehrwert für die neue Imagebroschüre.

Die durch „easy R“ geschaffene digitale Verknüpfung macht es möglich, mittels Augmented Reality (AR) das herkömmliche Printmedium mit digitalen Inhalten zu ergänzen und eröffnet nicht nur neue Perspektiven für den Nutzer, sondern auch für Marketing und Vertrieb. Der Con-gress-Park gehört damit in der Veranstaltungsbranche zu den Vorreitern auf diesem Gebiet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Alles was der Nutzer benötigt, ist die App „easy R“, die im App-Store oder bei Google Play heruntergeladen werden kann. Scannt der Nutzer die gekennzeichneten Bilder in der Broschüre via „easy R“, bekommt er nach wenigen Sekunden ein weiterführendes AR-Erlebnis geboten. Zum Beispiel kann er in einer 360-Grad--Ansicht die Säle und die Foyers erkunden, oder es startet automatisch der neue Imagefilm des Congress-Parks. Die Medienverknüpfung funktioniert dabei nahtloser als über einen QR-Code, denn die Nutzer müssen keinen Code scannen, um eine Aktion auszulösen. Stattdessen kann jedes Objekt auf einer Seite, seien es Bilder, Logos oder Texte, mit digitalen Content verknüpft werden. Weil die Videos und Animationen mit der realen Welt verschmelzen, wirkt dieser zudem noch multimedialer und vermitteltweiterführende Inhalte zum Haus.

„Dank der Verknüpfung der einzelnen Leistungen unserer Partner, können wir Interessenten und Kunden auf kurzem Wege unser Haus erlebbar präsentieren und den in der Broschüre abgedruckten Inhalt jederzeitergänzen und anreichern. So soll es einem Konzert-Veranstalter möglich sein, mit einem Knopfdruck die Konzertatmosphäre digital zu erleben oder einem Tagungsveranstalter verschiedene Bestuhlungs- und Präsentationssituationen auf seinem mobilen Endgerät abzurufen. Wir erhoffen uns, potentielle Interessenten für unser Haus zu begeistern und auch fernab einer üblichen Hausbesichtigung auf den Congress-Park und dessen flexible Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen“ sagt Christopher Hesse, Prokurist und Bereichsleiter Veranstaltungen der Congress-Park Wolfsburg GmbH.

Der Vertrieb der neuen Broschüre an Veranstalter und Geschäftskunden startet ab sofort. Sie steht aber auch für jeden zugänglich unter congresspark-wolfsburg.de zum Download zur Verfügung.