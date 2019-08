Mega-Sonntag in Wolfsburger Innenstadt steht bevor

Die Wolfsburger können sich auf einen ereignisreichen Sonntag, 1. September, freuen. In der Innenstadt steht der „Fit und gesund“-Nachmittag im Mittelpunkt, den die WMG erstmals veranstaltet und ihn zudem zum Anlass für den dritten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres macht. Neben Mitmach- und Infoständen zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Fitness bildet die 16. Deutsche Meisterschaft im Buspulling laut Mitteilung den Höhepunkt des Aktionsnachmittages in der Innenstadt. In den Designer Outlets erwartet die Gäste am verkaufsoffenen Sonntag das Finale des Vip-Shoppings mit vielen Angeboten. In unmittelbarer Nähe zur Porschestraße wird es ebenfalls erlebnisreich. Denn neben dem verkaufsoffen Sonntag können sich die Gäste beispielsweise auf den zweiten Wolfsburger Drachenboot-Cup des Wolfsburger Kanu-Clubs am Allersee und den Abschluss des Sommer Festivals der Autostadt freuen.

In der Wolfsburger City kann sich am Sonntag wiederum von 13 bis

18 Uhr ordentlich ausgepowert werden. Während Interessierten auf dem Aktionstag „Fit und gesund“ auf der einen Seite beispielsweise die Kunst des Kyudo, des japanischen Bogenschießens, nähergebracht wird, kann an anderer Stelle der perfekte Golf-Abschlag trainiert werden. Ein Basketball-Feld ist ebenfalls in der Porschestraße zu finden, genauso sind Fitnessprofis vor Ort, die ihr Know-how an die Besucher weitergeben. Ebenfalls in der Innenstadt zu finden sind zahlreiche Infostände: Von der Stoffwechsel- und Körperfettmessung über die Ernährungsberatung bis hin zum Thermomix-Kochkurs oder dem Hörtest gibt es viele Aktionen.

Den sportlichen Höhepunkt des Aktionstages bildet die 16. Deutsche Meisterschaft im Buspulling auf dem Vorplatz der City-Galerie. Im ersten sogenannten Fun-Wettbewerb von 11 bis 13 Uhr wird ein Zwei-Achser-Büssing-Bus über eine Zugstrecke von 30 Metern gezogen. Ab 15 Uhr startet der Hauptwettkampf – der„Masters“-Wettbewerb, bei dem um die Meisterschaft gezogen wird. Dann gilt es im Team, einen Drei-Achser mit einem Gewicht von mehr als 16 Tonnen über die Zugstrecke zu ziehen. Für spontane Teams ist eine Anmeldung für die Wettkämpfe auch kurzfristig noch unter buspulling.de möglich. Zu gewinnen gibt es beim ersten Wettkampf Sachpreise. Das schnellste Team der „Königsdisziplin“ wird mit 1000 Euro Siegprämie belohnt, und auch für die Zweit- und Drittplatzierten lohnt sich der Einsatz (500/250 Euro). Die Startgebühr beträgt für den Fun-Wettkampf 15 Euro und für den Hauptwettkampf 30 Euro pro Team. Die drei schnellsten Teams im Spaßdurchgang qualifizieren sich zu dem automatisch für den Hauptwettkampf.

Damit dem erlebnisreichem Tag nichts im Wege steht und sowohl die Aktionen in der Innenstadt als auch Autostadt wie auch Drachenboot-Cup im Allerpark entspannt besucht werden können, unterstützen am Sonntag zwei besondere Vehikel die Veranstaltungsvernetzung: Der E-Rikscha-Shuttle-Service der WMG verkehrt dank Unterstützung des Wolfsburger Handels wieder wie gewohnt in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zwischen den Designer Outlets und der mittleren Porschestraße. Hier kann wieder an jedem beliebigen Punkt der Strecke zu- oderausgestiegen werden. Wer sich vom Outlet-Center mit dem Laufband dann über die Stadtbrücke zur Autostadt bringen lässt, kann zudem in der Zeit von 11 bis 16 Uhr eine kostenfreie Tour von der Autostadt zum Drachenboot-Cup am Allersee im historischen Volkswagen-Bähnle der Autostadt genießen (Beschilderung Kurzzeitparkplatz/Service-Haus folgen).

Ein besonderes Unterhaltungsprogramm während des Sommerfestivals bietet am Sonntag auch die Autostadt, wo zum Abschluss

um 18 Uhr das Finale des Sommerfestivals mit dem Auftritt von Andreas Bourani gefeiert wird. „Zusammen mit unseren Partnern laden wir am 1. September zu einem sportlichen und ereignisreichen Tag nach Wolfsburg ein. Dank der kurzen Entfernungen in der Wolfsburger Innenstadt bietet der Sonntag ein ganztägiges Erlebnis für die gesamte Familie mit außergewöhnlichen Events und tollen Shopping-Angeboten“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. „Gemeinsam mit dem Altstadtfest Fallersleben, dass der Blickpunkt Fallersleben wieder vom 29. bis 31. August ausrichtet, können sich die Wolfsburger am Wochenende auf zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Stadt freuen“, führt Dennis Weilmann, Kulturdezernent der Stadt Wolfsburg und Geschäftsführer der WMG, weiter aus.

Auch das Phaeno beteiligt sich an der Sause. Als Attraktion bietet es am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, ab 10 Uhr ein exklusives Ticket für den Besuch der aktuellen Ausstellungen. Gäste der Autostadt, Vip-Shopping-Kunden wie auch die erfolgreichen Gewinner am neuen digitalen Glücksrad der WMG vor der City-Galerie erhalten 50 Prozent Preisnachlass auf das Tagesticket. Das Phaeno öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und bietet mit der Sonderausstellung „Smarte neue Welt“, der Erfinderwerkstatt „fantasievolle Robotertiere“ und der riesigen Blitzmaschine Themen für alle Familienmitglieder. Den Preisnachlass erhalten Gäste gegen Vorlage eines Autostadt-Kassenbons für ein Tagesticket, Vorlage der Designer-Outlets-Shopping-App wie auch des Vouchers als erfolgreicher Gewinner am WMG-Glücksrad vor der City-Galerie.