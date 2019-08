Ein Mauerbild für die Wolfsburger Markthalle

Katharina Kühne (27) heißt die Siegerin des „Markthallen Mural Contest“. Volkswagen hatte den internationalen Kunstwettbewerb an Hochschulen und Universitäten in Braunschweig, Hildesheim und Espoo in Finnland ausgelobt. Ausgerichtet wurde er von der Aalto University, Design Factory. Im Kunstmuseum...