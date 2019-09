Exhibitionist zeigt sich im Mörser Gutspark

Mörse. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und Mitte 50. Er war am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in dem Park unterwegs.

Ein unbekannter Exhibitionist hat sich am Montagnachmittag im Mörser Gutspark in schamverletzender Weise gezeigt. Als ein 19-jähriger Zeuge auf den Täter zuging, fuhr der Täter davon. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr im Gutspark nahe der Hattorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Unbekannte an einer Parkbank auf. Er sei etwa 1,80 Meter groß, schlank und etwa 55 Jahre alt. Der Gesuchte habe eine kurze beigefarbene Cargohose, ein schwarzes T-Shirt und ein schwarzes Basecap getragen. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise unter (05361) 46460 entgegen. red