1400 junge Menschen starten Ausbildung bei Volkswagen

Zur Begrüßung ging es zunächst einmal in die Volkswagen-Arena. Mehr als 600 Berufseinsteiger beginnen in diesen Tagen in Wolfsburg ihre Ausbildung bei VW.

Bei Volkswagen haben am Montag 1400 Berufseinsteiger ihre duale Berufsausbildung oder ihr duales Studium begonnen. Die 389 Frauen und 1011 Männer erlernen einen von sechs kaufmännischen oder 23 technischen Berufen oder absolvieren einen von 19 dualen Studiengängen. 85 Nachwuchskräfte haben sich den Bachelor-Abschluss an einer Hochschule zum Ziel gesetzt. Rund 30 Prozent der Berufsneulinge im Wolfsburger Volkswagen-Werk sind Frauen, deutschlandweit sind es 28 Prozent, heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen.

Die Gruppe der Fachinformatiker und Elektroniker für Automatisierungstechnik (339) stellt bei den technischen Berufen die meisten Berufsanfänger, es folgen die Kraftfahrzeugmechatroniker (135) sowie die Industriemechaniker (168) und Mechatroniker (165). Bei den kaufmännischen Berufen sind die Industriekaufleute (46) sowie die Kaufleute für Büromanagement (41) die zahlenstärksten Gruppen.

Fast drei Viertel des neuen Auszubildenden-Jahrgangs 2019 am Standort Wolfsburg kommen aus der Region: aus Wolfsburg (193) sowie aus den benachbarten Landkreisen Gifhorn (146), Helmstedt (52) und Wolfenbüttel (14). Die neuen Auszubildenden und dual Studierenden kommen aus neun Bundesländern, ein Auszubildender sogar aus Italien.

Aufgeteilt nach Standorten liegt Wolfsburg mit 626 Berufseinsteigern vorn. Es folgen Hannover (210), Emden (122), die Standorte der Konzern-Komponente mit Braunschweig (112), Salzgitter: (111), Kassel (219). Zudem Zwickau (111), Osnabrück (40), Chemnitz (31) und die Gläserne Manufaktur Dresden (4).

Ausbildungsstart war auch bei vier zu Volkswagen gehörenden Gesellschaften: bei Sitech Sitztechnik mit zehn Auszubildenden in sieben Berufen, darunter jeweils ein dualer Maschinenbau-, Fahrzeugtechnik- und ein Betriebswirtschafts-Student, bei Volkswagen Immobilien mit insgesamt drei Immobilienkaufleuten, davon einer Studentin zur Bachelor of Arts Real Estate sowie bei Volkswagen R mit zwei Auszubildenden und einem BWL-Studenten. Volkswagen Financial Services hat 44 Nachwuchskräfte in zwei Berufen und vier Studiengängen neu an Bord genommen.

Merle Jordan (18) aus Triefenstein ist nun duale Studentin Fahrzeugmechatronik und -informatik inklusive der Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin: „Schon als Kind habe ich mich für Technik interessiert. Ich hatte großen Spaß, wenn ich mit ferngesteuerten Fahrzeugen, Carrera Rennbahn, Lego und Technik-Sets gespielt habe. Ich denke, dass ich viele Möglichkeiten habe, mich bei Volkswagen als globalem Konzern weiterzuentwickeln. Besonders interessieren mich Themen wie die Elektromobilität, autonomes Fahren und die Vernetzung des Automobils.“

Lena Hilbl (19) aus Helmstedt hat sich für den Ausbildungsberuf Fahrzeuglackiererin entschieden: „Vor ungefähr drei Jahren war ich beim Tag der offenen Tür im Volkswagen-Werk in Wolfsburg und habe mir dort die verschiedenen Berufe angeschaut. Als ich durch die Lackstraße ging und die bunten Motorhauben gesehen habe, war ich mir sicher, dass ich dort später arbeiten wollte. Ich könnte mir gut vorstellen Spezial- oder Sonderlacke für Volkswagen zu entwickeln. Auf jeden Fall möchte ich mich im Bereich der Fahrzeuglackiererin weiterbilden und die Möglichkeiten nutzen, die Volkswagen mir bietet.“