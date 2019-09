Sportabzeichen – im strömenden Wolfsburger Regen

Es regnete in Strömen. Die Laufbahn im Stadion am Windmühlenberg war nass, ebenso war’s um den Sand in der Weitsprunggrube bestellt. Martina Nolte-Lück focht das nicht an. Die 75-jährige Ehmerin, die zum 35. Mal ihr Sportabzeichen ablegte, hatte die Norm für den Standweitsprung im Visier. Sie legte...