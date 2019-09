Aktion Stadtradeln geht auch in Wolfsburg auf die Zielgerade

Noch bis zum 15. September können Wolfsburger Radler gemeinsam in die Pedale treten und unter Beweis stellen, dass das Fahrrad einen festen Platz in der Stadt hat. Bereits zum achten Mal nimmt Wolfsburg an der bundesweiten Aktion des Klima-Bündnisses teil. Jetzt geht die Aktion auf die Zielgerade. Die dritte und letzte Woche beim Stadtradeln läuft. Rund 1000 aktive Radfahrer strampelten in 113 Gruppen dabei bisher schon mehr als 114.000 Kilometer. Anmeldungen sind aber auch weiterhin noch möglich im Internet unter www.stadtradeln.de. Zwei fleißige Teams der Feuerwehren und der Autostadt in Wolfsburg sind mit am Start.

Mit 3370 Kilometern Fahrstrecke rangiert das aus 23 Teilnehmern bestehende Feuerwehrteam Wolfsburg derzeit auf dem neunten Platz der aktivsten Mannschaften. „Als Feuerwehrleute müssen wir fit sein für unsere Einsätze. Wir wollen auch das Auto häufiger stehen lassen und mehr mit dem Fahrrad fahren“, erklärt der Kapitän des Teams, Volkmer Weichert. „Ich komme mit guter Laune zur Arbeit und freue mich auch wieder auf den Rückweg“, beschreibt Stefanie Weichert die Vorteile gegenüber der täglichen Anspannung beim Autofahren.

Das Stadtradeln-Team der Autostadt steht mit mehr als 2400 Kilometern aktuell auf Platz 12. Insgesamt 23 Teammitglieder haben dort ihre Kilometer gemeldet. Auch hier sind die Zwecke und Motive zur Fahrradnutzung vielfältig. Täglich am Stau vorbeiradeln und dabei etwas für das Klima tun zu können, sei für Johanna Sommer wichtig.

Beim Stadtradeln geht es neben dem Spaß am Fahrradfahren vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit gut 1100 Kommunen treten 2019 mehr Städte und Gemeinden in die Pedale als jemals zuvor. Mitmachen können alle, die in Wolfsburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Interessierte melden sich unter www.stadtradeln.de oder mit der Stadtradeln App an. Hier lässt sich entweder ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Wer gerne mitmachen möchte, aber keinen Teampartner hat, kann einfach dem sogenannten „Offenen Team“ beitreten.

Die geradelten Kilometer lassen sich noch bis zum 22. September bequem im Online-Radelkalender eintragen. Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 25. September, im Biergarten des Hallenbads werden am Ende des Stadtradeln zudem auch wieder verschiedene Preise unter den Teilnehmern verlost. Gesponsert werden diese unter anderem von der Audi BKK.