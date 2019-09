Schadstoffe in Schillerschule – Stadt gibt Entwarnung

Die Friedrich-von-Schiller-Schule im Walter-Flex-Weg wurde 1948 gegründet und ist eine der ältesten Grundschulen in Wolfsburg. Dem Planungsbeschluss für eine Generalsanierung von Dach, Fassade und Innenbereich stimmte nach dem Ortsrat Stadtmitte am Dienstag auch der Schulausschuss zu. In beiden Sitzungen ebenfalls Thema: Gibt es Schadstoffe in der Schule? Diese Frage hatten besorgte Eltern vor einer Woche im Ortsrat gestellt. Im...