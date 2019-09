Ausländer in Wolfsburg auf dem Weg zur Selbstständigkeit

Viel tun die Stadt und andere Akteure für die Integration unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA). Im Jugendhilfeausschuss am Mittwoch zog die Abteilung Soziale Dienste ein Zwischenfazit über die vergangenen vier Jahre, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Im Jahr 2015 kamen innerhalb kürzester Zeit insgesamt 92 unbegleitete UMA in Wolfsburg an. Sie stammen überwiegend aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Im ersten Schritt galt es, für sie kurzfristig Unterbringungen in Wohngruppen zu schaffen, die Grundversorgung – das heißt Essen, Kleidung und medizinische Versorgung – sicherzustellen und Vormundschaften einzurichten. Dies sei dank der Hilfe der Träger der Jugendhilfe sichergestellt worden. Unter anderem waren das Christliche Jugenddorf (CJD), die Diakonie Wolfsburg sowie die Träger Impulse GmbH und Kompetenz für Menschen (KOM) beteiligt.

Anschließend stand die Integration der Jugendlichen in Wolfsburg im Fokus. Es bildeten sich Netzwerke aus verschiedenen Geschäftsbereichen, Institutionen und Einrichtungen. Akteure waren und sind unter anderem der Geschäftsbereich Jugend mit den Abteilungen Soziale Dienste, Jugendförderung und Amtsvormundschaften, der Geschäftsbereich Soziales und die Agentur für Arbeit, das Integrationsreferat, der Geschäftsbereich Schule sowie die Schulen selbst, das Bildungshaus der Stadt Wolfsburg mit der Volkshochschule, das Bildungsbüro, die Flüchtlingshilfe und Asylbewerberheime. Gemeinsam wurde daran gearbeitet Sprache, Bildung und Kulturtechniken zu vermitteln.

„Der Integrationsprozess stellt die jungen Menschen vor viele Herausforderungen, bedingt etwa durch möglichen Druck der Herkunftsfamilie, Traumatisierungen und Kulturunterschiede“, erklärt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. Viele junge Menschen hätten sich aber dank der Unterstützung durch Netzwerkpartner inzwischen Schulabschlüsse erarbeitet oder eine Berufsausbildung begonnen.

Im Juni 2019 waren noch 46 UMA beziehungsweise junge Volljährige in der Betreuung des Jugendamtes. Die meisten von ihnen besuchen derzeit Allgemeinbildende Schulen oder absolvieren eine Ausbildung. Die anderen besuchen Berufsbildenden Schulen, nehmen an einem Integrations- und Sprachkursen teil oder absolvieren eine Einstiegsqualifizierung, um anschließend einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Zwei von ihnen befinden sich bereits in einem Beschäftigungsverhältnis. Vom kommenden Jahr an soll ein Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbstständig leben. Einige benötigen die Unterstützung durch die Jugendhilfe dann nicht weiter – andere sollen begleitend auf ein eigenständiges Leben vorbereitet und im täglichen Leben weiterhin unterstützt und beraten werden. red