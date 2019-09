Fallersleber Schrebergärtner laden ein zum Jubiläumsschmaus

Volles Haus und ein engagierter DJ, der schon am frühen Vormittag im Vereinsheim des Kleingartenvereins an der Ehmer Straße flotte Tanzmusik spielte. Knapp 150 Mitglieder und Gäste waren am Sonntag der Einladung des Vereins zum 40. Gärtnerfrühstück gefolgt. Bislang wurde zeitgleich zum...