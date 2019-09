Wolfsburg. Betroffen waren laut Polizei in einer Parkgarage im Hellwinkel ein VW T-Roc und ein VW Polo, die auf Holzklötzen oder Steinen aufgebockt wurden.

Räderdiebe bei zwei Autos in Tiefgarage in Wolfsburg aktiv

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Tiefgarage eines Neubaukomplexes im Stadtteil Hellwinkel von zwei Fahrzeugen jeweils die Räder abmontiert. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 6000 Euro. Betroffen waren laut Polizei in der Parkgarage ein VW T-Roc und ein VW Polo, die auf Holzklötzen oder Steinen aufgebockt wurden. Bislang ist ungeklärt, wie die Täter sich Zugang zu dem Mehrfamilienneubau verschafften. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu den beiden Diebstählen unter (05361) 46460 entgegen.