ICE kracht bei Wolfsburg in umgestürzten Baum

Der Enno zwischen Wolfsburg und Hildesheim fährt zur Zeit nur bis Fallersleben. Bei Sülfeld ist ein Baum auf die Gleise gefallen – und hat dadurch die Oberleitung beschädigt. Ein ICE ist dann gegen den umgestürzten Baum gefahren. Der Lokführer hat sich dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt.

Die Scheibe des Führerhauses ist zersplittert. Die Reisenden aus dem ICE „Mühlhausen Thüringen“ werden evakuiert.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Es steht noch nicht fest, ob der Zug weiterfahren kann.

Laut Enno wird auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Hildesheim ein Busnotverkehr eingerichtet.

Streckensperrung bei Braunschweig

Am Wolfsburger Hauptbahnhof warten die Zugreisenden auf Neuigkeiten. Foto: Julia Popp

Auch bei Braunschweig kommt es laut der Website von Enno zu Verzögerungen auf unbestimmte Zeit. Hier ist eine Strecke wegen einer abgerissenen Oberleitung gesperrt.

Laut der integrierten Rettungsleitstelle Braunschweig, Wolfenbüttel, Peine sind in Braunschweig und Peine schon einige Bäume umgekippt, die den Verkehr behindern – die Aufräumarbeiten laufen.

Fernverkehr weitgehend eingestellt

Für die ganze Region ist am Montag stürmisches Wetter angesagt. Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs „Mortimer“ am Montagmorgen weitgehend eingestellt. Betroffen von der Sperrung ab etwa 8 Uhr waren die Strecken Hamburg - Berlin, Hamburg - Hannover, Bremen - Hannover, Hannover - Göttingen, Hannover - Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Göttingen, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte.

„Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten“, hieß es. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen.

Verwaltung warnt vor Ausflügen in den Harz

Die Verwaltung des Nationalparks Harz hat am Montag wegen des Sturmtiefs „Mortimer“ vor dem Betreten der Wälder in dem Mittelgebirge gewarnt. Es könnten jederzeit Bäume umstürzen, wie Sprecher Friedhart Knolle am Morgen im sachsen-anhaltischen Wernigerode sagte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig wurden am frühen Montagmorgen Windgeschwindigkeiten von knapp 145 Kilometern pro Stunde auf dem höchsten Berg des Mittelgebirges gemessen. Der Orkan auf dem Brocken soll demnach bis zum Mittag dauern.