Wolfsburger Delegation auf Projektreise in Südafrika

Kürzlich besuchte Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Gemeinde Dr. Nkosazana Dlamini Zuma Municipality (kurz: Dr. NDZ) in Südafrika. Der Reise war ein Besuch einer kleinen Delegation der Gemeinde im Juli 2019 in Wolfsburg vorausgegangen. Gemeinsam mit Uwe Cohrs (Be Your Own Hero), Nico Briskorn (VfL Wolfsburg-Fußball GmbH) und Nora Mühling (Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt) nutzte Oberbürgermeister Mohrs laut Stadt die Gelegenheit nun, um Gespräche mit den Gemeindeverantwortlichen zu führen. Außerdem besuchte die Delegation Projekte im Rahmen des langjährigen Engagements von Be Your Own Hero. Die Projektreise ist Bestandteil des Projekts „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ der Stadt. Der in Wolfsburg gegründete Verein engagiert sich seit 2006 in der Region zugunsten der Unterbringung, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Das größte Bauvorhaben des Be Your Own Hero findet sich an der Reichenau Mission Primary School. Bis zur siebten Klasse wird an der Grundschule kostenfreier Unterricht ermöglicht. Aktuell werden die Klassenräume restauriert. Mit der Besichtigung des ersten baulich fertiggestellten Abschnittes konnte die Delegation große Fortschritte für ein gutes und sicheres Lernumfeld begutachten. Gemeinsam wurde der Schulleiterin im Namen des Ratsgymnasiums eine großzügige Spende in Höhe von 700 Euro übergeben. Schüler des Wolfsburger Gymnasiums hatten zugunsten der Partnerschule eine „Back-to-School“-Aktion nach den Ferien organisiert.

In Begleitung von Rüdiger Lotz (Stellvertretender Botschafter in Südafrika) zeigte sich die Delegation auch von dem sogenannten „Future Compass“ des Be Your Own Hero beeindruckt. Kultur-, Sport- und Workshopangebote wurden in einer integrativen Begegnungsstätte mit Sportplatz vereint, um Vernetzung, Ausbildungsmöglichkeiten und letztlich die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Mit den Experten der Grootbos Foundation fand während des Besuchs ein „Train the Trainer“- Workshop für die ansässigen Mannschaftsleiter im Fußball statt. Der Future Compass bietet parallel Räume für Näh- und Holzarbeiten.

Dank der Unterstützung von Volkswagen Südafrika wurden bei der Gelegenheit weitere Fahrzeuge bereitgestellt. „Für die Kinder aus dem Waisenhaus und von der Gemeinde stellt das eine riesige Bereicherung dar. Schultransporte können damit sichergestellt werden, und Gruppen können an Sportveranstaltungen teilnehmen. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, auch Ausflüge und Betriebsbesuche umzusetzen“, erklärt Oberbürgermeister Mohrs.

Am Vortag folgte die Wolfsburger Delegation der Einladung der Gemeinde Dr. NDZ zu Gesprächen am Verwaltungssitz in Creighton. „Es ist uns als Stadt wichtig, auch projektbasierte Entwicklungspartnerschaften zu fördern. Wir sind sehr froh darüber, mit der Gemeinde Dr. NDZ einen aufgeschlossenen und interessierten Partner für Austausche gefunden zu haben. Für eine nachhaltige Entwicklung ist uns die Einbindung lokaler Mitwirkender ein besonderes Anliegen“, resümiert Mohrs die Gespräche. Der Besuch der Gemeinde wurde durch die Besichtigung einer zukünftigen Ausbildungsstätte und eines Community Service Centres abgerundet.