Pflegeschule begrüßt 27 Azubis fürs Wolfsburger Klinikum

Ihre dreijährige Ausbildung im Bereich Gesundheits- und Krankenpfleger an der Pflegeschule des Klinikums Wolfsburg haben jetzt 27 Pflegeschüler aufgenommen. Der Einführungsbeginn dauert knapp acht Wochen. Inhalte sind zum Beispiel Fragen zur Unterstützung bei der Körperpflege von Patienten, Grundlagen der Hygiene im Krankenhaus, die Kontrolle von Blutdruck und Puls, die eigene Gesundheitsfürsorge sowie anatomisches und physiologisches Wissen, aber auch juristische Grundlagen für die Pflege.

Im Anschluss daran treten laut Mitteilung die Pflegeschüler den ersten praktischen Einsatz auf den Stationen im Klinikum Wolfsburg an und lernen den Alltag in der Krankenpflege kennen. Klinikumsdezernentin Monika Müller freut sich: „Als künftige Pflegekräfte übernehmen unsere 27 Auszubildenden als Bezugsperson für jeden einzelnen Patienten eine ganz wesentliche Aufgabe und sind damit entscheidend für die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt. Die Rahmenbedingungen für Pflege müssen allerdings durch gezielte Gesetzgebung und bessere Vergütung weiter verbessert werden, damit die Ausbildung und Arbeit in der Pflege eine gute Zukunft hat.“ Das Kollegium der Pflegeschule wünscht den neuen Auszubildenden einen guten Start.