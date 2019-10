Senioren des MTV Vorsfelde treffen sich zum Kaffeetrinken

Gut 70 Teilnehmer aus den Reihen der jüngeren und älteren Senioren hieß Sabine Sluga vom MTV-Vorstand am Samstagnachmittag zum traditionellen Kaffeenachmittag im MTV-Center willkommen. Sie alle hatten Appetit auf leckere Torten und frischgebrühten Kaffee mitgebracht sowie viel Vorfreude auf das gemütliche Beisammensein mit netten spartenübergreifenden Gesprächen zwischen den Männern und Frauen aus allen Abteilungen des Vorsfelder Großvereins. Es herrschte eine familiäre Atmosphäre an den Tischen, die Inge Schäpe, Trainerin für Gymnastik und Walking, in liebevoller Handarbeit mit Blumengebinden dekoriert hatte.

„Diese Kaffeenachmittage veranstalten für unsere Senioren schon seit 40 Jahren“, verriet Vorstandsfrau Sluga. Beim Drömlingsportfest habe es damals angefangen, und seitdem vor 20 Jahren das MTV-Center seine Türen öffnete, gibt’s das Treffen immer in der Carl-Grete-Straße. „Und da bin ich von Anfang an dabei“, sagte Organisatorin Monika Brandt, Leiterin der Gymnastiksparte. An der Kuchenausgabe der fünf Frauen aus der Gymnastiksparte bildeten sich schnell lange Schlangen. Zu groß war die Auswahl, da war es nicht einfach, sich für den einen oder anderen süßen Traum zu entscheiden.

Das schöne Wetter hatte viele ins Center gelockt. „Der Kaffeenachmittag ist eine schöne Bereicherung für uns“, dankte Günter Pabst für die Einladung. Der frühere Leistungsschwimmer ist heute noch in der Gymnastiksparte und im Tischtennis aktiv, nutzte die Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit seinen Tischnachbarn. Helmut Götze war zum ersten Mal dabei und fühlte sich wohl in der Senioren-Sportlergruppe.

Das war auch bei Petra Geuke so, die im MTV Rehasport betreibt und sich fit hält. „An diesem Nachmittag steht der soziale Aspekt im Vordergrund“, sagte Sabine Sluga, die betont, dass auch Nichtmitglieder zum Kaffeenachmittag willkommen sind. Und so freuen sich viele schon auf nächstes Jahr, wenn der MTV wieder am 1. Samstag im Oktober zum Kaffeenachmittag der Senioren einlädt.