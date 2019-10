Hochhaus-Pläne kommen in Detmerode gut an

Wie zwei Gebäude von einem anderen Stern sollen die Hochhäuser Don Camillo und Peppone nach ihrer Sanierung über Detmerode ragen. In der Nachbarschaft kommen die Pläne der Wohnungsgesellschaft Neuland gut an. Manchen versetzen sie sogar in Aufbruchsstimmung. „Die Ecke fängt an zu blühen“, sagt Alaa Harissa. „Mit den Wohnungen, die hier neu gebaut wurden, und mit Don Camillo und Peppone.“ Der 36-Jährige, der einen Kiosk zu Füßen der...