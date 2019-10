Ringen um Bauen in zweiter Reihe in Sandkamp

Es ist ein altes Problem, das an Aktualität nichts eingebüßt hat: Das nur gut 600 Einwohner zählende Sandkamp würde gern wachsen. Doch durch seine beengte Lage zwischen VW-Werk, Mittellandkanal und Autobahn sind Neubaugebiete illusorisch. Bleibt die Hinterlieger-Bebauung – die grundsätzlich an einigen Stellen machbar wäre, aber Änderungen im Baurecht erfordern würde. Doch daran hapert es, wie in der jüngsten Ortsratssitzung wieder...