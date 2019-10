Wolfsburger Lesepaten-Netzwerk sucht neue Vorleser für Kitas

Wolfsburg. Die Ehrenamtlichen fehlen in Fallersleben, Westhagen, Detmerode und der Innenstadt. Am 22. Oktober gibt es dazu einen VHS-Kursus.

Das Lesepaten-Netzwerk sucht neue Vorleser, die Nachfrage in den Kindergärten ist groß. Lieselotte Fieting, bei der die Fäden in Sachen Ausbildung der Vorleser zusammenlaufen, in einer Mitteilung: „Wir haben schon etliche Lesepaten gewonnen und ausgebildet, die Bereiche Fallersleben, Westhagen, Detmerode und Innenstadt können wir gut abdecken. Jetzt fehlen Lesepaten für Vorsfelde, Brackstedt, Velstove, die Nordstadt. Den bisherigen Vorlesern, die zumeist im südwestlichen Stadtgebiet wohnen, ist es schwer zuzumuten, quer durch die Stadt zu fahren, um für eine Stunde in einer Kita ehrenamtlich tätig zu werden. Zuschüsse zu den Fahrtkosten gibt es ja nicht.“

Das Lesepatennetzwerk, getragen durch die Wolfsburger Bürgerstiftung, hat daher einen weiteren Ausbildungsgang initiiert und hofft auf Interessierte, die Spaß daran haben, ihre jungen Zuhörer mit Geschichten aus dem (Bilder)buch zu erfreuen. Er findet statt am Dienstag, 22. Oktober, in der Volkshochschule 2, Porschestraße 72, von 9.30 bis 13.30 Uhr. Die Kursnummer für die Anmeldung ist 192500505. Der Kurs ist kostenfrei.

Zu den Kursinhalten erläutert Leiterin Fieting: „Den Lesepaten werden Grundkenntnisse für ein spannendes und ansprechendes Vorlesen vermittelt. Es gibt Anregungen und Impulse zu den Bildern und Inhalten der Geschichten. Es werden Problemlösungen bei Störungen vermittelt und die Wichtigkeit und Effekte des Vorlesens überhaupt.“ Zudem ginge es um Rechte und Pflichten der Kitas und der Vorlesepaten. Die Kosten für das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis, das bei jeder Arbeit mit Kindern benötigt wird, übernimmt die Bürgerstiftung.

Freude am Vorlesen haben und Kinder mögen und als eigene Persönlichkeiten akzeptieren, dies seien die Voraussetzungen, die die künftigen Lesepaten mitbringen sollten. Unter dem Dach der Bürgerstiftung hatte Fieting vor einigen Jahren die Idee, mit Kindergärten eine Partnerschaft in Sachen Freude am Vorlesen zu initiieren. Regelmäßiges Vorlesen und die Beschäftigung mit Büchern sollte zum Ritual und festen Bestandteil in den Kitas werden. Auch oder gerade in Zeiten zunehmender Konkurrenz durch alternative Medien. Dass beide Seiten, Paten und Kinder reichlich Freude daran haben, zeigt die anhaltende Nachfrage. Jetzt hofft Patin und Ausbildern Fieting, dass sie die nächsten Vorleser fürs Projekt gewinnen kann.