Wolfsburg: Keller brennt – 26-Jähriger wird verletzt

Wolfsburg. Er erleidet eine Rauchgasvergiftung. Die Bewohner des Hauses in der Borsigstraße werden in der Nacht zu Sonntag mit einer Leiter gerettet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen zwei Uhr sind Polizei und Rettungskräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in der Borsigstraße ausgerückt. Beim Eintreffen stand laut Mitteilung der Polizei der Keller in Brand. Dunkle Rauchwolken strömten aus den Fenstern. Aus einem rückseitigen Kellerfenster stießen Stichflammen hervor. Die Bewohner des Hauses konnten sich zum Teil selbst retten. Aus zwei Wohnungen wurden die Bewohner durch die Feuerwehr mit einer Leiter aus ihren Wohnungen gerettet. Ein 26-jähriger Wolfsburger erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Die Bewohner wurden anschließend durch die Stadt Wolfsburg zunächst in Notunterkünfte untergebracht, da das Objekt aufgrund der starken Rauchentwicklung und des noch unbekannten Gebäudeschadens nicht ohne mögliche Gesundheitsschädigung betreten werden darf. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten weiträumig durch die Polizei abgesperrt.