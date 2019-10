Wolfsburger bricht in Getränkemarkt ein und stiehlt Zigaretten

Ein 18-Jähriger hat am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr die Scheibe eines Getränkemarktes in Kästorf eingeschlagen. Der Täter gelangte so in den Markt und entwendete diverse Schachteln Zigaretten. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde die Tat laut Mitteilung der Polizei beobachtet und diese sofort informiert. Der dann flüchtige Täter konnte durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der Fahndung gestellt und festgenommen werden. Der 18-jährige Wolfsburger stand unter Alkoholeinfluss. Das Diebesgut konnte bei dem Täter gefunden und sichergestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa

2000 Euro geschätzt. red

