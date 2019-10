Realschüler feiern in Fallersleben 50 Jahre Schulentlassung

Im Juli 1969 hatten sie die Gerhart-Hauptmann-Realschule in Wolfsburg mit der mittleren Reife in der Hand verlassen. Jetzt – nach 50 Jahren – trafen sich die Schüler der einstigen Klasse 10c am Samstag im Brauhaus zu Fallersleben wieder und schwelgten in Erinnerungen. Werner Becke, der die Ehemaligen zusammengerufen hatte, freute sich: „Wir waren in der von uns allen geliebten Schule eine tolle Klassengemeinschaft.“ Da gab es nach dem gemeinsamen Abendessen viel zu erzählen, beispielsweise von der Abschlussfahrt, die die damals 16-Jährigen mit ihrem alten Lehrer Winfried Küttner ins Rhein-Main-Moselgebiet geführt hatte. „Ihr dürft ruhig mal ein Gläschen Wein trinken“, hatte Küttner, wenn man schon mal in einer Weingegend war, den Mädchen und Jungs gestattet, „aber wehe ihr brecht hinterher ins Bett“. Keinem war übel, nur der Lehrer selbst hatte wohl zu tief ins Weinglas geschaut. Die meisten der Lehrer leben übrigens schon lange nicht mehr. Erst kürzlich verstarb Mathelehrerin Gisela Brehmer, und auch von den Klassenkameraden weilen sechs nicht mehr unter den Ehemaligen. Viele Mitschüler waren in der Region geblieben und hatten hier eine Ausbildung begonnen. Andere hatte es nach Essen und Berlin, nach Hamburg und Oldenburg und ins bayrische Laufen verschlagen. Mit dabei beim Brauhaus-Treffen war auch der Wolfsburger Schlagzeuger Henny Baldt.

Eine Besonderheit gibt es über die Organisatoren des Treffens zu berichten. Ulrike und Werner Becke waren damals nicht nur Klassenkameraden, sondern auch ein „Liebespaar“. Sie verloren sich jedoch 1969 aus den Augen und trafen sich 40 Jahre später aufgrund einer Todesanzeige aus dem familiären Umfeld von Werner Becke wieder. Beide heirateten 2009 in zweiter Ehe und feierten jetzt ihren 10. Hochzeitstag. Lustig auch, dass Werners Tochter Julia und Ulrikes Sohn Hendrik sich kannten und auf die gleiche Schule gegangen sind.