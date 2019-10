Reislinger Wehr kocht für Wolfsburger Elfen

Seit mehr als 15 Jahren übernimmt das Kochteam einmal im Jahr einen solchen Verkauf. In diesem Jahr profitieren die Wolfsburger Elfen, die unter anderem für Frühchen in diversen Kliniken der Region Kleidung nähen, von dem Erlös.

Seit 30 Jahren haben die Reislinger nun eine solche Feldküche. Nach der Grenzöffnung gab es schnell eine Partnerschaft der Wehr aus Reislingen Partnerschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Görzke in der Nähe von Potsdam. „Bei einen dieser Besuche wurde man auf eine Feldküche aus ehemaligen NVA-Beständen aufmerksam – und die Kameraden aus Görzke boten uns an, solch eine Feldküche günstig zu erwerben“, berichtet Jannick Hilscher. Viele begeisterte Hobbyköche gab es schon damals in der Reislinger Wehr. Schnell war klar: Diese Feldküche soll im Stil der Feuerwehr umgestaltet und für Veranstaltungen genutzt werden. Nach Schleif- und Spachtelarbeiten und dem Umbau von Öl- auf Holzfeuerung lackierte die Feuerwehrleute die Küche in „Feuerwehrrot“. Was nun noch fehlte, war ein passendes Zugfahrzeug. Ein Landwirt spendete schließlich einen Traktor Deutz D30, dem ebenfalls ein sattes Feuerwehrrot verpasst wurde.

Bei vielen Veranstaltungen im Stadtgebiet ist das Suppenteam im Einsatz – und seit der Jahrtausendwende kochen die Feuerwehrleute Erbsensuppe für wohltätige Zwecke. Beispielsweise für das Tiergehege am Klieversberg, für die Erneuerung des Eingangsbereiches der Reislinger Kirche, für die Villa Bunterkund der Wolfsburger Kinderklinik – und nun in diesem Jahr profitieren also die Elfen. „Ohne Spenden könnten wir nicht weitermachen. Es muss Miete gezahlt werden, Maschinen müssen gewartet werden, neue Stoffe müssen gekauft werden“, zählt Elfen-Vorsitzende Daniela Voß auf, die sich natürlich über die Spende freut.

Einen Tag vor der jeweiligen Veranstaltung beginnt das Suppenteam bereits, die Zutaten zu schnippeln. Am Veranstaltungstag selbst klingelt der Wecker um 5 Uhr – und dann wird die Gulaschkanone angeheizt.

„Bislang haben wir mit unseren Aktionen 20.000 Euro eingenommen und gespendet“, berichtet Hilscher. Doch nun braucht das Team selbst finanzielle Hilfe und hat sich aus diesem Grund beim Gewinnspiel-Wettbewerb „Ja zur Feuerwehr – Euer Einsatz für Niedersachsen“ beworben.

„Wir benötigen dringend eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Spül- und Reinigungsstation, bestehend aus einem Geschirrspüler, Spülbecken sowie Trocknungsbereich in Gastronomiequalität, um unter anderem den neuesten Hygienestandards gerecht werden zu können. Bei der bisher genutzten Spül- und Reinigungsstation handelt es sich um ein selbstgebautes Provisorium, welches in die Jahre gekommen ist und leider einer dringenden Erneuerung bedarf“, berichtet Feuerwehrmann Hilscher.

Am Samstag, 19. Oktober, verkauft das Suppenteam der Reislinger Feuerwehr von 11 Uhr an Erbsensuppe in der Wolfsburger Fußgängerzone vor der City-Galerie. Der Erlös kommt dem Verein „Wolfsburger Elfen helfen“ zugute.