Hattorferin Gabriele Trzonnek erzählt Geschichten aus dem All

129. Auflage des Erzähl-Cafés im Frauen-Zimmer des Frauenzentrums Wolfsburg. Barbara Mitulla und ihre Mitstreiterinnen laden sich seit 2004 regelmäßig Wolfsburger Frauen ein, die etwas zu erzählen haben. So auch am Dienstagabend. Zu Gast ist Gabriele Trzonnek, in Hattorf lebende Physikerin mit Lehrstuhl an der Uni Göttingen, die mehr als zehn Jahre lang an der Weltraummission „Rosetta“ der Europäischen Weltraumorganisation ESA – kurz für European Space Agency – mitgearbeitet hat. Rosetta? Nun, Gabriele Trzonnek klärt schnell auf, was sich dahinter verbirgt. Zumindest oberflächlich. Denn in die Tiefe darf sie nicht gehen, wenn sie über dieses Projekt der unbemannten Raumsonde namens „Rosetta“ erzählt, die – im März 2004 am Weltraumbahnhof Kourou (Französisch-Guayana) gestartet – 2016 auf dem 720 Millionen Kilometer entfernten Kometen Tschurjumow-Gerassimenko gelandet ist. „Es ist wissenschaftliche Arbeit, die nicht unbedingt veröffentlicht werden muss“, sagt die Hattorferin knapp.

Sie habe mitgeholfen, dass die Sonde „Rosetta“ den unvorstellbar langen Weg zu dem Kometen erfolgreich zurücklegen konnte, erzählt die Physikerin. Und in welchem Bereich? „Informatik“, sagt Gabriele Trzonnek. „In diesem Bereich habe ich Männern auf die Sprünge geholfen. Viele können ja gerade einmal einen Computer ein- und wieder ausschalten.“ Tiefer lässt sie sich nicht in die Karten blicken. „Wissenschaftliche Geheimnisse, wissen Sie.“

Und dennoch hat Gabriele Trzonneks Vortrag an einigen Stellen Tiefgang. Dass die Raumsonde „Rosetta“ eine Milliarde Euro kostete, verrät sie. In ihr wurde der 290 Millionen Euro teure Landeroboter „Philie“ transportiert, der als erste Sonde überhaupt auf der Oberfläche eines Kometen landete. Auch über die Ziele der Mission berichtet Gabriele Trzonnek offen: „Kometen sind Zeugen unseres Sonnensystems. Wir haben uns dafür interessiert, wie es auf einem Kometen aussieht. Wir wollten mehr erfahren über den Kern und die Gravitation eines Kometen.“

Nach ihrem Vortrag steht die Physikerin den 20 Gästen noch für Fragen zur Verfügung. Gabriele Trzonneks Begeisterung für die Physik ist unüberhörbar – egal, ob sie am Abend vor wissenschaftlichen Laien spricht oder am nächsten Morgen im Hörsaal vor Physik-Studenten. „Leider sind es nur männliche Studenten“, sagt sie. „Ich hatte seit sieben Jahren keine Physik-Studentin mehr im Hörsaal.“