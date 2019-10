Post geht Kunden-Beschwerden aus Wolfsburg nach

Die Deutsche Post nimmt sich der Kundenbeschwerden vom Wolfsburger Hohenstein und Wohltberg an. Am Dienstag nahm das Unternehmen Stellung zu den Vorwürfen aus dem Föhrenhorst und dem Brahmsring, wo Anwohner von massiven Zustellungsproblemen seit September und von nie zugestellten Briefen berichten. Post-Pressesprecherin Maike Wintjen erklärte, die Pressestelle habe die Beschwerden an den Kundenservice weitergeleitet. Der gehe nun den...