Grundschüler erleben Abenteuer auf Westhagener Spielplatz

Abenteuer im Sherwood Forest war das Motto einer ganztägigen Ferienzeit, die jetzt auf dem Abenteuerspielplatz Westhagen stattfand. Robin Hood, Lady Marian, Little John und zehn fröhliche Gefährten im Grundschulalter erlebten eine spannende Zeit. Die Kinder bauten laut Stadt Pfeil und Bogen. Robin Hood brachte seinen Gefährten das Bogenschießen und den Schwertkampf bei. Schließlich galt es auch, Scharmützel mit dem berüchtigten Sheriff von Nottingham und seinen Gefolgsleuten zu bestehen. Einen Ausflug zum Marktplatz in Nottingham (Wochenmarkt Westhagen) unternahm die Gruppe und bezahlte in Goldtalern (Schokotalern). Begeistert waren die Kinder von der Geschichte Robin Hoods und den damit verbundenen Aktivitäten. „Wir haben gelernt, Feuer zu machen und Suppe über dem Feuer zu kochen. Das war am besten“, sagt der neunjährige Alan. Emilia (ebenfalls neun Jahre) berichtet: „Wir sind im Sherwood Forest durch die Todesschlucht geklettert. Der Sheriff von Nottingham wollte die Hälfte von unserem Geld. Wir haben ihn an einen Pfahl gefesselt.“

„Allerdings“, betont Dirk Pennewitz, der Leiter des Abenteuerspielplatzes, „wurde zum Schluss noch Frieden geschlossen.“ Der Abenteuerspielplatz Westhagen ist eine Einrichtung der städtischen Jugendförderung.