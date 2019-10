Unbekannte stehlen in Wolfsburg Dieselkraftstoff

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag in der Wolfsburger Innenstadt auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Lessingstraße Diesel aus dem Tank eines dort geparkten Transporters entwendet. Der oder die Täter öffneten den Tank mittels eines Bohrwerkzeugs und ließen zirka 50 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Besitzer bemerkte dies, als er wieder nach Hause zurückkehrte, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise auf die Täter zu geben.

