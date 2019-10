Ladendieb verletzt 24-jährigen Angestellten in Fallersleben

Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Fallersleben hat bei der Festnahme eines 34-jährigen mutmaßlichen Ladendiebes leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizeibericht war der 34-Jährige in der Aldi-Filiale in der Straße Mühlenkamp beobachtet worden, wie er mehrere Dosen Bier und Energy-Drinks in seine Tasche steckte und nicht bezahlte. Als der Wolfsburger im Kassenbereich angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten, bevor er mit vereinten Kräften bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festgehalten werden konnte. Der Angestellte erlitt nur leichte Blessuren am Handgelenk. Der einschlägig polizeibekannte Beschuldigte muss sich wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder