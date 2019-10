Schießerei Vorsfelde – Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Wolfsburg. Bei der Schießerei am 13. August in Vorsfelde wurde ein Mann tödlich und ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei kennt die Täter.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte ein Ermittlungsrichter des Braunschweiger Amtsgerichtes in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Vorsfelder Meinstraße am späten Abend des 13. August (wir berichteten) eine öffentliche Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern.

Tatverdächtiger Orgest Kurteshi. Foto: Polizei Wolfsburg

Den gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission (Moko) der Polizei Wolfsburg und der Staatsanwaltschaft zufolge werden der 30 Jahre alte Orgest Kurteshi und sein 25-jähriger Komplize Eglis Veraj als Tatverdächtige gesucht. Die beiden albanischen Staatsbürger sind flüchtig. Die Moko der Wolfsburger der Polizei nimmt Hinweise zu den beiden Beschuldigten unter Telefon 05361-46460 entgegen.

Tatverdächtiger Eglis Veraj. Foto: Polizei Wolfsburg

Den bisherigen Untersuchungen nach wurden durch Einsatzbeamte an diesem Dienstagabend zwei stark blutende Schwerstverletzte im Alter von 20 und 31 Jahren nach dem Eingang eines Notrufes im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde aufgefunden. Noch in der Nacht verstarb das 20 Jahre alte Opfer in einer Braunschweiger Klinik an einer Schussverletzung. Das zweite Verletzte überlebte nach medizinischer Betreuung im Wolfsburger Klinikum die Tat. Eine 25-köpfige Mordkommission mit Namen „Tattoo“ nahm ihre Arbeit auf. Die Gesuchten flüchteten nach dem Verbrechen mutmaßlich mit einem Daimler-Benz, der später im Landkreis Gifhorn aufgefunden und sichergestellt wurde.