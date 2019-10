Stadtjugendring Wolfsburg bildet 15 neue Gruppenleiter aus

Beim diesjährigen Juleica-Herbstkursus befassten sich 15 zukünftige Jugendgruppenleiter aus verschiedensten Organisationen eine Woche lang mit Themen, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Dabei diente das Seminarhaus auf dem Jugendzeltplatz in Almke als Ort, um Theorie in Ruhe kennenzulernen und zu erfahren.

Elementare Themen wie Entwicklungspsychologie, Sozialisation, Gruppenpädagogik oder Programmplanung wurden von den Teamern, deren Arbeitsfelder und Erfahrungsbereiche genauso bunt gefächert sind, aufbereitet und für die angehenden Jugendgruppenleitungen greifbar gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Stadtjugendrings. So wurden die Teilnehmer zum Beispiel beim Thema Recht selbst zum Richter und sollten mit Hilfe unterschiedlicher Gesetzestexte Entscheidungen in Fällen rund um Themen, die in der Jugendarbeit wichtig sind, wie etwa Aufsichtspflicht, treffen oder leiteten im Laufe der Woche ihr eigenständig im Rahmen der Einheit Spielepädagogik ausgewähltes Spiel mit der gesamten Gruppe an.

Die Juleica ist der „Führerschein“, um Jugendgruppen in Deutschland zu leiten. „Sie steht für Qualität in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, so Frederik Boog, Bildungsreferent des Stadtjugendring Wolfsburg. Nach dem einwöchigen Grundkursus muss zur Verlängerung der Karte regelmäßig eine Fortbildung belegt werden. Der Kursus wird in Kooperation mit der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg sowie der Samtgemeinde Brome durchgeführt.