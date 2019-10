Unbekannte greifen aktuell häufiger gefährlich in Wolfsburg in den Straßenverkehr ein.

Wolfsburg. In Wolfsburg häufen sich gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Nur mit viel Glück blieb der Lkw-Fahrer aus Braunschweig unverletzt.

Wolfsburg: An Seil befestigter Stein schlägt in Lkw-Scheibe ein

Zum Glück unverletzt blieb in der Nacht zum Donnerstag ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Braunschweig. Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige war auf der Straße Westrampe bei Fallersleben unterwegs, als etwas gegen seine Frontscheibe knallte. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter einen Stein an einem Seil an einer Brücke befestigt hatte.

Polizei nahm Ermittlungen auf

Die Polizei Fallersleben hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Insgesamt registrierte die Polizei Fallersleben bereits in fünfzehn Fällen dieser Art (wir berichteten).Den Untersuchungen nach ereignete sich der Vorfall gegen 01.10 Uhr, als der Lkw-Fahrer unter einer Brücke (Forstweg) in Richtung Sülfeld durchfuhr. Die Beamten stellten vor Ort zunächst nur einen etwa 12 mal 8 cm großen Stein sicher. Erst später bemerkte der 38-Jährige beim nochmaligen Durchfahren der Brücke ein von der Brücke hängendes Seil. Daher gehen die Beamten nun davon aus, dass der eigens dort angebracht wurde und es nur vom Zufall abhing, dass der 38-Jährige nicht verletzt wurde.

Seit Ende August häufen sich Fälle dieser Art

Seit Ende August wurden immer wieder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr in den Bereichen Fallersleben, Sülfeld, Ehmen und Wettmershagen sowie Groß Brunsrode (wir berichteten) registriert, bei denen auf der Fahrbahn selbstgefertigte Nagelbretter oder auch größere Steine aufgefunden worden. Da alle Tatorte auf Land- und Kreisstraßen außerorts lagen, ruft die Polizei zu besonderer Aufmerksamkeit auf. Die Polizeistation in Fallersleben nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer (05362) 967000 entgegen.