Wolfsburg: Polizei verfolgt Motorroller-Diebe – Festnahme

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag im Wolfsburger Stadtteil Detmerode zwei mutmaßliche Diebe eines Motorrollers geschnappt. Die 15- und 18-jährigen Tatverdächtigen wurden durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes vorübergehend festgenommen.

Motorrollerbesitzer hat sofort die Polizei gerufen

Der 28-jährige Besitzer des geklauten Motorrollers hatte die Tat unmittelbar bemerkt und sofort die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf verständigt. Als kurz nach Mitternacht nach dem Notruf gleich mehrere Streifenwagen zunächst zu dem Tatort in der Goerdelerstraße fuhren, bemerkte eine Streifenbesatzung zwei Tatverdächtige an der Konrad-Adenauer-Straße auf dem Fußweg. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Die Tatverdächtigen reagierten nicht auf die Haltesignale der Polizisten und beschleunigten dessen ungeachtet ihr Krad weiter.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten auch zu Fuß

Auf dem Detmeroder Markt sprang schließlich der Mitfahrer vom Kleinkraftrad und flüchtete zu Fuß. Als auch der Fahrer des Kleinkraftrollers absprang und davonlief, konnten die Beamten den 18-Jährigen auf einem nahen Parkplatz überwältigen und mit Handschellen fixieren.

Der Motorroller wurde sichergestellt

Der Motorroller des 28-Jährigen wurde sichergestellt und wenig später auch der mutmaßliche jugendliche Komplize in der elterlichen Wohnung angetroffen. Da auch in dem Zimmer des 15-Jährigen ein kleiner Beutel mit vermutlich Marihuana aufgefunden wurde, muss er sich zusätzlich wegen Drogenbesitz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.